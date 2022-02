Speciale energia: Uniper, utile in aumento a 1,2 miliardi di euro nell'ultimo anno di esercizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'energia tedesca Uniper ha registrato nell'ultimo anno di esercizio un aumento dell'utile rettificato prima di interessi e tasse del 19 per cento su base annua, a 1,2 miliardi di euro. L'utile netto rettificato è è salito da 774 a 906 milioni di euro. Tuttavia, il risultato finale è una perdita di 4,1 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Uniper è una delle società che hanno partecipato alla costruzione del Nord Stream 2, il gasdotto tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. In particolare, l'azienda ha investito nel progetto 950 milioni di euro e ora “non sa che ne sarà” di questa somma. Il governo federale ha, infatti, fermato temporaneamente la procedura di approvazione dell'autorizzazione all'entrata in servizio del Nord Stream 2. La decisione è stata assunta a seguito del riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza dall'Ucraina delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel Donbass. A Uniper ci si chiede ora quando il Nord Stream 2 potrà essere attivato e quando la società otterrà il ritorno atteso dagli investimenti nel gasdotto russo-tedesco. Al momento, Uniper sta analizzando i possibili effetti sulla situazione finanziaria, patrimoniale e del reddito di uno stop al progetto. (Geb)