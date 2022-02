Speciale energia: imprese, Barbieri (Confcommercio), bene ritorno a zona bianca, ma pesano caro energia e tensioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 28 febbraio la Lombardia passerà in zona bianca, ma al miglioramento della situazione Covid non corrisponde ancora – per le imprese del comparto turistico e dell'attrattività di Milano, Monza Brianza e Lodi - una percezione di maggior fiducia per una vera ripresa con il ritorno dei fatturati ai livelli pre-Covid. È quanto emerge dall'indagine mirata di Confcommercio Milano (dati elaborati dall'Ufficio Studi) indirizzata a un segmento di attività legate al turismo con le risposte di 350 imprese, il 73 per cento da Milano città e hinterland (57 per cento ristorazione, 23 per cento tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche, 20 per cento alberghi/ricettività) su valutazione della ripartenza e giudizio sui sostegni economici. Il 60 per cento delle imprese non crede che per turismo e attrattività possa esserci una decisa ripresa con la primavera avanzata e il 64 per cento fatica ancora a rilevare effetti positivi nell'attività con la diminuzione dei contagi e il progressivo ritorno alla normalità. E alla domanda di quando il fatturato potrà ritornare ai livelli pre-Covid, il 90 per cento reputa che il clima di incertezza non permetta di fare previsioni (entro la fine del 2022 per l'otto per cento, nel primo semestre di quest'anno l'un per cento ed è già tornato ai livelli pre-pandemia sempre l'1 per cento). Il mancato rinnovo della cassa integrazione Covid per la filiera turistica (e altri settori del terziario) ha avuto ripercussioni per il 57 per cento dei rispondenti con una riduzione del personale fra il 10 e il 30 per cento per il più della metà delle imprese. (Com)