Speciale energia: israeliana Delek in "trattative avanzate" per licenze esplorative in Marocco

- La società israeliana Delek drilling è in trattative avanzate per ottenere le licenze esplorative per petrolio e gas nell’offshore in Marocco. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Delek drilling, Yossi Abu, sottolineando che il Marocco ha un enorme potenziale sia geologico che commerciale, secondo quanto riferisce il quotidiano d’informazione economica “Globes”. Delek è in trattative sia per ottenere licenze nel Mediterraneo che nell’Oceano atlantico. Abu, figlio di immigrati marocchini giunti in Israele, si è detto commosso per aver ricevuto una lettera personale dal re del Marocco, Mohammed VI, con l’invito a operare nel Paese. Le dichiarazioni sono giunte nel corso di una cerimonia che si è svolta a Tel Aviv per ribattezzare Delek drilling con NewMed Energy. Abu ha presentato i piani futuri di NewMed, che includono l'espansione delle esportazioni di gas in Egitto attraverso la Giordania, man a mano che la società diventerà più integrata nella regione. Lo sviluppo si inserisce nel quadro del riavvio delle relazioni diplomatiche tra Israele e Marocco a dicembre 2020. (Res)