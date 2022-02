Speciale energia: Amendola, Russia ha dipendenza in interscambio commerciale con Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un'opera di informazione chiara e puntuae che l’ha contraddistinta in questi primi vent’anni" Vincenzo Amendola

Sottosegretario agli Affari Europei

19 luglio 2021

- La Russia ha una dipendenza nell’interscambio commerciale con l’Europa. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, intervistato da “SkyTg24”. Amendola ha ricordato che il 30 per cento del Pil russo è “basato sull’interscambio e sulla vendita di gas e petrolio”. “Non c’è solo un interesse europeo ma anche russo”, ha ribadito il sottosegretario, precisando che le sanzioni “sono considerate dei mezzi per fare pressioni per riaprire un negoziato”. “L’Europa non usa la deterrenza militare”, ha detto Amendola. “L’energia è un grande tema. Chiediamo che l’Europa abbia una politica comune sull’energia. La crisi di questi giorni ci dice che l’Europa deve fare un salto di qualità, non solo sulla difesa comune ma anche sull’autonomia energetica strategica”, ha continuato Amendola. (Res)