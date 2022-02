Pnrr: Giovannini, grazie a monitoraggio identifichiamo in anticipo problemi amministrazioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) dispone di un attento sistema di monitoraggio che consente di capire in anticipo quali sono le amministrazioni locali che potrebbero avere problemi nella messa a terra dei fondi, e di intervenire per sostenerli prima di ricorrere all’utilizzo dei poteri sostitutivi. Lo ha detto il ministro Enrico Giovannini, rispondendo in audizione alla Camera dei deputati alla richiesta di un chiarimento sull’assegnazione di fondi agli enti territoriali. (Rin)