Sanità: Scaccabarozzi (Farmindustria), progressivo svuotamento spesa convenzionata per farmaci

- "Si assiste ad un progressivo svuotamento della spesa convenzionata ed all’uso sempre più diffuso, spesso ingiustificato, della distribuzione diretta, in modo particolare della distribuzione per conto, tramite una rete di farmacie, anziché di centri ospedalieri, a cui assistiamo anche in questi giorni". Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, nel corso dell’audizione nella commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di "distribuzione diretta" dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di "distribuzione per conto" per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto legge numero 347 del 2001 (legge numero 405 del 2001).(Rin)