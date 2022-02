Cultura: ministero, la Cista Borgiana dopo 2000 anni torna dal Mann di Napoli a Palestrina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cista andrà ad arricchire la Sala delle Necropoli al secondo piano del Palazzo Colonna Barberini, sede del Museo archeologico Nazionale di Palestrina, in coerenza con l'iniziativa promossa dal progetto "100 opere tornano a casa" voluto dal Ministro della Cultura Dario Franceschini per valorizzare il patrimonio storico artistico e archeologico italiano conservato nei depositi dei luoghi d'arte statali e per promuovere i musei più piccoli, periferici e meno frequentati. Hanno accolto l'arrivo dell'opera il sindaco di Palestrina Mario Moretti, la direttrice del Museo Marina Cogotti, il direttore regionale Musei del Lazio Stefano Petrocchi. (Com)