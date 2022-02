Ue: Breton, dovuta diligenza per ruolo primo piano grandi attori mercato in mitigare rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta sulla dovuta diligenza aziendale assicurerà che i grandi attori del mercato assumano un ruolo di primo piano nella mitigazione dei rischi lungo le loro catene del valore. Lo ha detto il commissario Ue al Mercato interno, Thierry Breton, presentando la proposta. "Sebbene alcune aziende europee siano già leader nelle pratiche aziendali sostenibili, molte devono ancora affrontare sfide per comprendere e migliorare la propria impronta ambientale e i risultati ottenuti in materia di diritti umani", ha detto. "Le complesse catene del valore globali rendono particolarmente difficile per le aziende ottenere informazioni affidabili sulle operazioni dei loro fornitori. La frammentazione delle norme nazionali rallenta ulteriormente i progressi nell'adozione delle buone pratiche", ha sottolineato il commissario. "La nostra proposta assicurerà che i grandi attori del mercato assumano un ruolo di primo piano nella mitigazione dei rischi lungo le loro catene del valore, supportando al contempo le piccole imprese nell'adattarsi ai cambiamenti", ha concluso. (Beb)