Moldova: premier Gavrilita, il governo sta monitorando situazione connazionali in Ucraina

- Il governo della Moldova monitora costantemente la situazione in Ucraina, in particolare quella dei cittadini che si trovano nel territorio dello Stato confinante. Lo ha affermato la prima ministra della Moldova, Natalia Gavrilita, in una dichiarazione rilasciata al termine della riunione del governo. Il primo ministro ha esortato tutti i cittadini della Moldova, che per vari motivi si trovano in Ucraina, a seguire le informazioni e le raccomandazioni del ministero degli Esteri e dell'Integrazione europea e, se necessario, rivolgersi alla missione diplomatica moldava a Kiev o a qualsiasi istituzione consolare sul territorio dello Stato ucraino. "Nelle condizioni attuali, ci sono diversi rischi per la Moldova, sia economici che sociali-umanitari, compresi i flussi migratori, ma il governo ha preparato delle soluzioni da adottare in caso di necessità", ha affermato la premier. (Rob)