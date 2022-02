Energia: von der Leyen con premier norvegese Store, Ue determinata su fine dipendenza gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è determinata ad uscire dalla dipendenza dal gas russo e, in questo contesto, la Norvegia è un fornitore affidabile. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accogliendo il primo ministro della Norvegia, Gahr Store. "Abbiamo una relazione speciale e unica", tra Unione europea e Norvegia, "e questo non è solo dovuto alla vicinanza geografica, ma anche a quella dei valori. E questo è estremamente importante in questi tempi difficili in cui vediamo che la Russia sta attaccando l'Ucraina, mettendo pressione da diversi anni con una guerra ibrida", ha sottolineato von der Leyen. "Ma è più di questo. Non è solo il fatto che la Russia ha creato questa crisi, che ha violato il diritto internazionale, che ha violato l'integrità territoriale e la sovranità della Ucraina. Ma è anche una crisi dove le autocrazie sfidano le democrazie", ha proseguito von der Leyen. Con il premier norvegese, von der Leyen discuterà di "molti temi", uno su tutto "l'energia". "Abbiamo visto che la Russia ha strumentalizzato l'energia negli ultimi mesi, per non dire anni, per mettere pressione" e "noi siamo ora molto determinati ad uscire dalla dipendenza dal gas russo", ha specificato la presidente. In questo contesto, "voi siete un fornitore affidabile di gas", ha continuato ringraziando il premier "per tutto il sostegno che ci avete dato". Von der Leyen ha ribadito che "il gas è importante", ma "di transizione" e "noi puntiamo alle energie rinnovabili". Questo è "un investimento strategico nella nostra indipendenza", ha concluso von der Leyen. (Beb)