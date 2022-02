Imprese: Giovannini, su problema del caro prezzi molti interventi, spero risolutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul problema del caro prezzi il governo ha fatto “molto di più rispetto al minimo indispensabile”. Lo ha detto il ministro Enrico Giovannini, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Abbiamo dato indicazioni chiare alle stazioni appaltanti, soprattutto Rfi e Anas, di rivedere i loro prezzari per tenere conto del forte aumento dei prezzi, pari al 22 per cento per il costo di costruzione delle diverse tipologie di manufatti: a seguito di tale revisione, entrambe hanno aumentato mediamente i prezzi di circa il 20 per cento, facendo sì che le gare partano sulla base di prezzi realistici e attuali”, ha spiegato, aggiungendo che un procedimento analogo è stato portato avanti per i prezzari regionali. Inoltre, ha continuato, per le opere che verranno bandite nel 2022-2023 è stato introdotto un meccanismo di adeguamento dei prezzi che consente alle stazioni appaltanti di farsi carico dell’80 per cento delle variazioni eccedenti il 5 per cento. “Una revisione fortemente a favore delle imprese: credo quindi siano stati fatti molti interventi, spero risolutivi”, ha concluso. (Rin)