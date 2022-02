Hong Kong: Covid, annunciata spesa di 22 miliardi di dollari per sanità e sostegno a economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chan ha annunciato che, nell'arco di due anni, il dipartimento di Igiene alimentare e ambientale riceverà un finanziamento aggiuntivo di 500 milioni di dollari di Hong Kong (circa 65 milioni di dollari) per migliorare i suoi servizi di igiene ambientale, in particolare quelli relativi alla pulizia delle strade e i servizi di raccolta dei rifiuti. Il dipartimento dovrebbe anche migliorare le politiche sul controllo dei roditori e l'igiene nei mercati pubblici. Completano il bilancio anti-epidemico altri 20 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 2,6 miliardi di dollari) per "altri potenziali bisogni anti-epidemici". Altre misure annunciate per il sostegno di popolazione e imprese includono: l'erogazione di buoni di consumo dal valore di diecimila dollari di Hong Kong (circa 1.281 dollari); sussidi di diecimila dollari di Hong Kong (circa 1.281 dollari) per i disoccupati temporanei nonché una riduzione del cento per cento dell'imposta sugli utili per le imprese e dell'imposta sugli stipendi per le persone fisiche, con un tetto massimo di 1.280 dollari. (segue) (Cip)