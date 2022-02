Hong Kong: Covid, annunciata spesa di 22 miliardi di dollari per sanità e sostegno a economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del bilancio di previsione per il 2022-2023 è stato preceduto da un appello rivolto lunedì dal capo dell'amministrazione di Hong Kong, Carrie Lam, al Consiglio legislativo (LegCo). In una lettera inviata al presidente del parlamento, Andrew Leung, Lam ha invitato i legislatori a "ridurre in modo significativo" la richiesta di informazioni sul lavoro del governo nei prossimi due mesi, in particolare in relazione al prossimo bilancio. Dopo la presentazione, infatti, i legislatori della commissione Finanze dovranno esaminarlo riservandosi la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai vari dipartimenti governativi, in un processo che in tutto durerà due mesi. "In base alle esperienze precedenti, (posso dire) che questo esercizio di solito comporta fino a diverse migliaia di domande (...) e richiederebbe molto tempo ai miei colleghi a vari livelli", ha scritto Lam. Tuttavia, l'amministrazione non può dedicare tempo e attenzione alle richieste di informazioni dal momento che sta "devolvendo tutti i suoi sforzi alla lotta contro l'epidemia", ha precisato il capo dell'amministrazione. (segue) (Cip)