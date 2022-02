Hong Kong: Covid, annunciata spesa di 22 miliardi di dollari per sanità e sostegno a economia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla richiesta di Lam, Leung ha scritto ai membri del parlamento, precisando che ogni legislatore sarà autorizzato a porre un massimo di dieci domande durante il processo di controllo. "Come ha affermato il presidente Xi Jinping, tenere sotto controllo l'epidemia è la nostra missione principale". "Penso che tutti siano d'accordo sul fatto che, durante questi tempi difficili, i legislatori hanno la responsabilità di mobilitare tutte le risorse e la manodopera finalizzate all'adozione di misure in linea con il lavoro anti-epidemico" dell'amministrazione, ha scritto Leung. La richiesta ha suscitato reazioni contrastanti tra i legislatori: Tik Chi-yuen, l'unico legislatore anti-establishment, ritiene che le nuove disposizioni potrebbero minare il ruolo del Consiglio legislativo nella supervisione dei fondi pubblici. "Il bilancio prevede circa 60 milioni di dollari di Hong Kong in spese regolari. Ci sono molti dettagli che dobbiamo comprendere ponendo domande"; l'impossibilità di "richiedere informazioni, indebolisce completamente la nostra funzione di monitoraggio del governo", ha detto a "NowTV". Il legislatore pro-Pechino Chan Kin-por auspica invece che la limitazione incoraggi i legislatori a coordinarsi e a porre "domande mirate". (Cip)