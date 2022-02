Russia: parlamento autorizza ristrutturazione debito con Cuba da 2,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera bassa del Parlamento russo (Duma) ha approvato martedì la proroga fino al 2027 del rimborso dei crediti concessi a Cuba tra il 2006 e il 2019. Si tratta di fondi per un valore complessivo di 2,3 miliardi di dollari, che Mosca ha concesso all'Avana per finanziare principalmente progetti nel campo dell'energia, dell'industria metallurgica e del trasporto. La legge, riassume la Duma nella sua pagina web, è stata presentata dal governo russo a seguito degli accordi stretti con il Paese caraibico ad agosto 2021. Cuba aveva nella pratica sospeso il pagamento del debito da inizio 2020, finendo per aumentare l'esposizione dinanzi alle banche commerciali russe e alle agenzie per l'esportazione. L'arretrato del biennio 2020-2021, interessi sul debito pari a 57 milioni di dollari, verrà dunque smaltito nel prossimo quinquennio, con il pagamento aggiuntivo di circa undici milioni di dollari. (segue) (Rum)