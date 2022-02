Russia: parlamento autorizza ristrutturazione debito con Cuba da 2,3 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo certifica la solida relazione tra i due Paese, ribadita anche nel corso della crisi ucraina. In un comunicato diffuso nella serata di ieri dal ministro degli Esteri, Cuba chiede a Stati Uniti e Nato di prendere seriamente in considerazione le “fondate richieste di garanzia di sicurezza della Russia”, che ha “il diritto di difendersi”. “La determinazione degli Stati Uniti di imporre la progressiva espansione della Nato verso i confini della Federazione russa costituisce una minaccia alla sicurezza nazionale di questo Paese e alla pace regionale e internazionale”, si legge. Cuba “aveva già messo in guardia dal pericolo di questa politica”.“Chiediamo agli Stati Uniti e alla Nato di prendere seriamente e realisticamente in considerazione le fondate richieste di garanzie di sicurezza della Federazione russa, che ha il diritto di difendersi. Cuba sostiene una soluzione diplomatica attraverso un dialogo costruttivo e rispettoso”, recita il comunicato. (Rum)