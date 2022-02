Trasporti: Coltorti (M5s), al lavoro su rete ferroviaria isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti, "che ho l'onore di presiedere, ha chiesto alla presidente del Senato l'affare assegnato circa le condizioni delle infrastrutture ferroviarie di Sardegna e Sicilia. Durante i lavori della commissione, è infatti emersa da parte di tutti i gruppi politici, l'esigenza di approfondire le problematiche attinenti ai trasporti su ferro delle due isole". Lo comunica, in una nota, il presidente della commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti del Senato, Mauro Coltorti, del Movimento cinque stelle. "In Sardegna si contano complessivamente 427 chilometri di linee, nessuna delle quali è ancora elettrificata - continua il parlamentare -. Le tratte a doppio binario corrono lungo appena 50 chilometri, mentre i restanti 377 sono a binario unico. Secondo alcune stime, la Sardegna è l'ultima regione italiana quanto a densità di rete rispetto all'area servita. Va meglio in Sicilia, servita da 1.369 chilometri di linea ferrata, con una percentuale di binario unico non elettrificato del 42,2 per cento, ma la qualità del servizio e la velocità media di esercizio lasciano molto a desiderare. Non appena arriverà il via libera della presidenza, sarà organizzato un calendario di audizioni che riterremo utili ai fini della nostra ricognizione. Con l'attuazione del Pnrr - conclude Coltorti - ingenti risorse saranno allocate per colmare il gap infrastrutturale delle isole, è dunque fondamentale approfondire e conoscere il contesto". (Com)