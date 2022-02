Sicurezza: De Corato, città deve fare i conti quanto prima con questo problema, ormai sfuggito di mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo in una città che deve quanto prima affrontare con pragmaticità un problema di sicurezza che ormai è sfuggito di mano – prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia e che certamente non è, come molti sono soliti ripetere per alleggerirsi la coscienza, causato solo dalle conseguenze della pandemia. Il problema può essersi amplificato, ma ha origini ben più lontane, imputabili al lassismo di Pisapia e Sala che hanno governato Milano negli ultimi 10 anni”. Commenta così l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato, l'arresto della "banda della catenina". “Oggi - rileva l'assessore - commentiamo la vicenda di rapinatori seriali, ai quali, per ora, sono state attribuite almeno 16 rapine, ma ogni giorno le notizie di cronaca nera sono talmente numerose che c'è solo l'imbarazzo della scelta”. Rapine e stupri, anche in pieno centro città, spacciatori a ogni angolo di via”. “Che esista un fenomeno di delinquenza legato all'immigrazione, non necessariamente clandestina, lo dicono chiaramente i numeri delle persone in custodia presso le carceri lombarde. Basti pensare che al 31 gennaio 2022, su un totale di reclusi di 7898, 3574, cioè poco meno della metà (il 45 per cento) sono stranieri. Nel solo carcere milanese di San Vittore su 937 persone detenute, sono ben 561 gli stranieri pari al 60 per cento del totale" conclude l'assessore. (Com)