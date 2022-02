Expo 2030: Ferrara (M5s), Raggi persona giusta per commissione mentre Azione e Iv litigano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Expo 2030 per Roma "rappresenta una vetrina internazionale che, oltre a generare sviluppo e benessere per i cittadini romani, deve presentare al mondo il volto di una città finalmente all’avanguardia: ma a Carlo Calenda, Luciano Nobili e i loro seguaci in Campidoglio non frega nulla, loro litigano sulle poltrone. Un indotto generato di oltre 11 miliardi di euro e questi signori si accapigliano e si perdono in liti da bar". Così in una nota il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara. "Virginia Raggi è stata la promotrice dell'iniziativa quando era sindaca di Roma - aggiunge -, se ne facciano una ragione; praticamente ha fatto quello che Calenda quando era ministro non ha realizzato, ha pensato alla città e al Paese mentre Renzi pugnalava il governo Conte alle spalle facendo un danno enorme a tutti gli italiani. Ora i renzo-calendiani sono un pezzo in maggioranza e uno fuori, tutto e niente: l'ombra ridicola e saccente di loro stessi".(Com)