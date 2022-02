Ambiente: Enea-Eni annunciano accordo per transizione ecologica ed energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Enea, Gilberto Dialuce, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, annunciano la sigla di un joint cooperation agreement che prevede la realizzazione di progetti nei settori della decarbonizzazione e transizione ecologica ed energetica. L’intesa di durata triennale, riferisce una nota, riguarda lo sviluppo di prototipi, tecnologie e processi innovativi, studi di fattibilità e analisi di scenario, lo scambio di competenze e conoscenze e la promozione di iniziative congiunte per un valore di oltre 8 milioni di euro costituito dall’apporto di risorse umane, tecniche e finanziarie da entrambe le parti. “Grazie anche a un rapporto di collaborazione sempre più stretto con il mondo accademico e della ricerca, Eni sta notevolmente accelerando il suo percorso di sviluppo e applicazione di nuove forme di energia pulita: il legame tra Eni e i centri di ricerca di eccellenza come Enea assume un ruolo sempre più profondo e decisivo per poter tracciare insieme il futuro dell’energia, catalizzando competenze e capacità per implementare tutte le soluzioni disponibili in tempi rapidi”, ha commentato Descalzi, aggiungendo che gli obiettivi al 2050, in termini di completo abbattimento delle emissioni nette dei nostri processi industriali e prodotti, implicano “un ruolo prioritario e strategico della ricerca e sviluppo: solo attraverso una risposta comune e l’applicazione di tutte le tecnologie disponibili potremo infatti vincere questa grande sfida”. (segue) (Com)