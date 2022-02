Ambiente: Enea-Eni annunciano accordo per transizione ecologica ed energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le fonti rinnovabili, prosegue la nota, l’intesa prevede l’identificazione di contesti di utilizzo innovativi per il solare a concentrazione, valutando lo sviluppo di sistemi combinati di generazione e stoccaggio termico, la promozione di partnership nazionali ed internazionali per la progettazione di soluzioni industriali e la partecipazione congiunta a progetti di ricerca e sviluppo per la realizzazione e validazione di prototipi. Nell’ambito del supercomputing la partnership svilupperà, fra l’altro, tecnologie e hardware di nuova generazione per un innovativo sistema di high performance computing ad alta efficienza energetica e di calcolo. Nel campo della superconduttività Enea ed Eni collaboreranno allo sviluppo di una tecnologia innovativa per il design e la realizzazione di un sistema di rilevazione e prevenzione del Quench (perdita delle caratteristiche superconduttive) in un magnete a superconduttori Hts. In questo settore, Eni ed Enea sono già insieme in un’alleanza strategica per la realizzazione di un grande polo scientifico-tecnologico sulla fusione Dtt che verrà realizzato nel centro ricerche Enea di Frascati (Roma). (Com)