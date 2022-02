Giustizia: Sisto, sottoscritto accordo Fesi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso la sede del ministero della Giustizia, è stato sottoscritto l'Accordo integrativo relativo al Fesi 2020. Le risorse aggiuntive confluite al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria, per l'anno 2020, ammontano a 12.440.000 euro. "E' un passo avanti verso la valorizzazione del ruolo degli agenti che, nonostante le numerose difficoltà, rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza negli istituti penitenziari nonché una garanzia per la capacità rieducativa del trattamento", spiega il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che aggiunge in una nota: "Esprimo soddisfazione per l'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali, segno di un clima costruttivo volto a migliorare la produttività collettiva e l'efficienza dei servizi operativi. Presupposti che porteranno presto alla sottoscrizione dell'accordo FESI 2021, a cui il Dap sta già lavorando". (Com)