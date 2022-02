Speciale difesa: Ucraina, ministra Difesa tedesca, impensabile accettare modifica confini con la forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “impensabile accettare” che in Europa i confini tornino a essere modificati con la “forza militare”. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, in merito al riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza dall'Ucraina delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel Donbass. Come evidenziato da Lambrecht, “non vi è assolutamente alcuna giustificazione per la continua concentrazione di oltre 100 mila militari russi al confine” con l'Ucraina. (Geb)