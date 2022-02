Speciale difesa: Germania, Procura federale accusa imprenditore di affari con servizi segreti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) ha accusato un imprenditore della Sassonia di affari con i servizi segreti russi. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, l'uomo avrebbe venduto senza autorizzazione beni destinati all'industria della difesa a una società di copertura dell'intelligence di Mosca. In questo modo, l'accusato avrebbe cercato di “aiutare la Russia nella produzione di armi chimiche e nucleari”. Dal novembre del 2017, l'imprenditore ha venduto alla società di copertura dei servizi russi beni destinati all'industria militare per un valore di circa un milione di euro, con il pretesto dell'uso civile. In questo modo, secondo l'accusa, l'uomo ha violato la legge tedesca sul controllo delle armi da guerra. Per il Gba, l'accusato era a conoscenza del fatto che i beni avrebbero potuto essere utilizzati per sviluppare armi chimiche o missili su cui montarle. Tra il settembre del 2019 e il novembre del 2020, l'imprenditore avrebbe inviato senza licenza a “un istituto russo” apparecchiature elettroniche per un valore di circa 21 mila euro, con cui avrebbero potuto essere sviluppati “prodotti nel settore delle armi nucleari”. (Geb)