Speciale difesa: Cina, cacciatorpediniere Lhasa conduce esercitazione nel Mar Giallo

- La Marina cinese ha condotto di recente una serie di esercitazioni a fuoco vivo nel Mar Giallo con il cacciatorpediniere lanciamissili di classe 055 Lhasa. Lo riferisce il quotidiano edito dal Partito comunista "Global Times", precisando che le prestazioni della nave da guerra sono state testate in relazione a bersagli marittimi, aerei e terrestri. Le operazioni includevano anche manovre notturne in formazione, campagne di ricerca e soccorso, nonché tiro a fuoco vivo con armi leggere, tra le altre cose. Le nuove esercitazioni seguono i test marittimi di otto giorni condotti dal Lhasa nel Mar Giallo a gennaio scorso. La nave è entrata in servizio nella Marina cinese nel marzo 2021. (Cip)