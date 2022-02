Speciale difesa: Ungheria, Budapest schiera truppe lungo il confine con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha schierato alcune truppe lungo il confine con l'Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa ungherese, spiegando che le misure rientrano nella preparazione per compiti umanitari. "Dobbiamo essere pronti a ogni situazione lungo il confine orientale, a compiti umanitari, alla difesa della frontiera. Ecco perché stiamo dispiegando soldati e armamenti nella parte orientale del Paese”, ha spiegato il titolare del dicastero, Tibor Benko. Il ministro ha dichiarato che i connazionali non devono avere timori al vedere nei prossimi giorni uomini e mezzi in direzione dell’est dell’Ungheria. “Se la situazione in Ucraina dovesse peggiorare, ci sarà attività militare non solo nella sua parte orientale ma anche in direzione di Kiev e della Transcarpazia”, ha continuato Benko. I soldati, ha affermato, devono essere pronti all’arrivo di rifugiati. (Vap)