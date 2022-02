Speciale difesa: Ucraina, Casa Bianca, sanzioni “significative” contro Russia nelle prossime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti imporranno nelle prossime ore ulteriori sanzioni contro la Russia nei confronti della Russia. Lo ha confermato all’emittente “Msnbc” il vice consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca Jon Finer. “Gli Usa faranno degli annunci significativi da parte loro più tardi, con sanzioni che imporremo in risposta a quello che la Russia ha fatto”, ha dichiarato Finer. Si tratterà, ha tuttavia precisato il consigliere della Casa Bianca, di sanzioni in tono minore rispetto a quelle prospettate nei giorni scorsi dal presidente Joe Biden, in attesa di nuove mosse da parte di Mosca. “Se la Russia assume ulteriori azioni, ci saranno conseguenze ancora più gravi e significative in termini di sanzioni, oltre ad altri elementi della nostra risposta che riguardano l’assistenza all’Ucraina in materia di sicurezza e difesa e movimenti di truppe come quelli già eseguiti nei giorni scorsi”, ha affermato Finer chiarendo, in ogni caso, che “gli Usa restano aperti alla democrazia”. (Nys)