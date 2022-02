Speciale difesa: Ucraina, Mulè, solo ipotizzare guerra fatto gravissimo, si torni alla diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto ipotizzare un intervento armato o, peggio, una guerra è un fatto gravissimo ed enorme: la guerra non si fa mai, a maggior ragione se per minare l'integrità di un Paese sovrano si ricorre a ipotesi e ricostruzioni di comodo. Lo dichiara Giorgio Mulè (Fi), sottosegretario alla Difesa che si trova in Brasile dove incontrerà a breve il ministro della Difesa Walter Braga Netto. "L'escalation della Russia nel riconoscere come entità indipendenti i territori di Donetsk e Luhansk in Ucraina inviandovi truppe russe è nemica della pace e legittima quanti vedono nell'atteggiamento del Presidente Vladimir Putin un rigurgito revisionista che non ha ragione d'essere nel XXI secolo. L'azione unilaterale da parte della Russia deve immediatamente rientrare e fare i conti con la necessaria ragionevolezza di un'azione diplomatica immediata che tutti vogliamo riconoscendo al tavolo della mediazione le ragioni delle parti in causa", aggiunge Mulé. (Rin)