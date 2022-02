Speciale difesa: Donbass, l’importanza dei confini nel riconoscimento russo delle repubbliche separatiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il possibile riconoscimento delle repubbliche di Donestk e Luhansk sulla base dei confini amministrativi delle rispettive regioni ucraine rischia di aggravare ulteriormente le tensioni provocate dall’annuncio del presidente russo, Vladimir Putin. Il territorio delle due regioni per come sono riconosciute nella divisione amministrativa, infatti, è molto più esteso della porzione controllata dalle due repubbliche separatiste e, di fatto, potrebbe provocare un confronto militare diretto fra Russia e Ucraina. L’accordo di cooperazione siglato dal presidente Putin e dai leader delle due repubbliche separatiste di Donestk e Luhansk, rispettivamente Denis Pushilin e Leonid Pasechnik, prevede il reciproco impegno a difendere i rispettivi confini, anche militarmente. "La protezione del confine statale (…) sarà effettuata tramite gli sforzi congiunti delle parti contraenti sulla base degli interessi della propria sicurezza, nonché della pace e della stabilità", recitano gli articoli 3 dei due accordi cooperazione. I trattati, ratificati dai parlamenti separatisti e dalle due camere dell’Assemblea legislativa, prevedono che le parti confermino e rispettino l'integrità e l'inviolabilità dei reciproci confini. "Le parti contraenti lavoreranno a stretto contatto in termini di difesa della loro sovranità, integrità territoriale e sicurezza (...) e si consulteranno senza indugio ogni volta che, a parere di una delle parti contraenti, ci sarà una minaccia di aggressione al fine di garantire una difesa congiunta, mantenere la pace e la sicurezza reciproca", si legge ancora agli articoli 3 dei due accordi. (Rum)