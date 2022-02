Speciale difesa: Ucraina, ministero Difesa bielorusso, Lukashenko e Putin non permetteranno passaggio a fase calda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko e il presidente russo Vladimir Putin non permetteranno che la situazione nella regione scivoli verso una fase calda. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa della Bielorussia, Viktor Khrenin, citato dall'agenzia di stampa "Belta", aggiungendo che le controversie saranno risolte diplomaticamente "nel prossimo futuro". Inoltre Khrenin ha affermato che le Forze armate bielorusse non sono uno strumento per fare la guerra, ma per prevenirla. (Rum)