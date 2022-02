Speciale difesa: Polonia, vicepremier Kaczynski, Varsavia deve disporre di forze capaci di respingere attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia deve disporre di forze militari adeguate alla situazione attuale e capaci di respingere un attacco. Lo ha dichiarato il vicepremier, Jaroslaw Kaczynski, in conferenza stampa. Kaczynski ha parlato dopo una riunione in cui il governo ha discusso un disegno di legge “sulla difesa della patria”, sullo sfondo dell’inasprimento della crisi in Ucraina. Come ha riferito l’emittente “Polsat News”, il vicepremier ha spiegato che la bozza mira a razionalizzare la normativa sulla difesa nazionale abrogando una serie di atti e soprattutto a creare le basi giuridiche e gli strumenti finanziari per una “radicale espansione” delle Forze armate, “tanto per quanto riguarda la loro composizione in termini di uomini, quanto per quello che concerne gli armamenti”. (Vap)