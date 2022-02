Russia-Turchia: Cremlino conferma per oggi telefonata tra Putin ed Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, terranno oggi una conversazione telefonica al termine di un summit in videoconferenza tra i capi di Stato e di governo della Nato. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all’agenzia di stampa russa “Sputnik”, confermando quanto dichiarato in precedenza dallo stesso Erdogan. Peskov non ha approfondito sul tema del colloquio, ma sarà sicuramente sulla crisi tra Russia e Ucraina. La Turchia, infatti, si sta proponendo quale mediatore tra Mosca e Kiev, sfruttando i buoni rapporti che vanta con i due Paesi. Parlando ai giornalisti turchi di ritorno dalla sua missione in Congo e Senegal (interrotta prima della visita in Guinea Bissau proprio a causa della crisi ucraina), Erdogan ha ricordato che la Turchia vanta “le stesse relazioni politiche, militari ed economiche” sia con l’Ucraina che con la Russia. “Noi non possiamo rinunciare in questo momento né alla Russia né all’Ucraina. Il nostro obiettivo è risolvere la situazione senza dover rinunciare a nessuna delle nostre relazioni. Per questo, terremo incontri con il nostro team e la nostra delegazione. Ecco perché attribuisco grande importanza al vertice dei leader della Nato. Qui vedremo cosa ne pensano tutti i leader. Dopodiché, ci incontreremo tra di noi con i nostri amici. Faremo il nostro lavoro”, ha dichiarato Erdogan. Il presidente ha sottolineato che si sta lavorando anche ad un incontro con il presidente Vladimir Putin, osservando che in attesa proseguiranno i colloqui per via telefonica.(Rum)