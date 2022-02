Commercio: De Priamo-Forliti (Fd'I), prorogare osp e contrastare abusi per sostenere economia cittadina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Sostenere il commercio a Roma prorogando le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande in via eccezionale per l'emergenza covid e regolamentare tali concessioni per evitare abusi e prevenire disagi ai cittadini. Questi gli obiettivi che, come Fratelli d'Italia, ci siamo prefissati nel presentare 4 emendamenti alla Decisione di Giunta Capitolina n. 137 del 31 dicembre 2021 che andrà in aula per l'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina". Lo dichiarano il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, Presidente della Commissione Trasparenza, e Maurizio Forliti, responsabile Commercio del Coordinamento Romano di Fratelli d'Italia. "Con le nostre proposte abbiamo chiesto nuovamente di estendere la durata delle concessioni straordinarie fino al 31 dicembre e non fino al 31 marzo, perché se da una parte il Governo ad oggi ha fissato a fine marzo la fine dell'emergenza sanitaria, non possiamo pensare che l'emergenza economica che da due anni investe tutto il settore del commercio magicamente svanisca con la scadenza del Decreto del Governo". (segue) (Com)