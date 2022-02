Commercio: De Priamo-Forliti (Fd'I), prorogare osp e contrastare abusi per sostenere economia cittadina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il regime di proroga in deroga ai regolamenti deve trovare fondamento proprio nello stato di eccezionalità che attraversiamo, e le Amministrazioni devono fare tutto il possibile per aiutare gli imprenditori ad arginare la contrazione degli introiti e a poter operare nonostante restrizioni imposte dalle leggi nazionali e dalla drastica diminuzione dei flussi turistici. Ribadiamo, quindi, la necessità di sostenere il commercio e l'importanza della modifica al regime delle osp fino al 31 dicembre 2022 – aggiungono De Priamo e Forliti - chiedendo al contempo di effettuare controlli puntuali, da parte di chi ne ha la competenza, sul rispetto dei Regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene ed edilizio nonché sulle disposizioni del Codice della Strada relative alla sicurezza della circolazione stradale. Il sistema dehors nato con l'emergenza a Roma, se gestito con attenzione e andando verso un aggiornamento del catalogo arredi attento al decoro, può diventare un modello anche in una ottica di ripristino del canone dopo la giusta sospensione legata all'emergenza". (Com)