Expo 2020: Patuanelli a Dubai, sfida è cibo di qualità per tutti grazie a innovazione e sostenibilità

18 ottobre 2021

- Sostenibilità ambientale e sociale, alimentazione del futuro, necessità di coniugare cultura del cibo e qualità delle materie prime, di fronte a sfide globali sempre più difficili, in cui sopravvive chi saprà cogliere le opportunità che ci offre la transizione digitale e ambientale, attraverso le innovazioni tecnologiche. Questi i temi al centro della visita del ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli all’Expo di Dubai in occasione della Settimana dell'Alimentazione, Agricoltura e Mezzi di sussistenza. “Come produrremo cibo rispettando l’ambiente per 10 miliardi di persone? Come riusciremo a garantire un accesso sicuro al cibo? E come lo faremo senza impattare sull’ambiente e sul territorio dal quale produciamo il cibo? Sono queste le grandi sfide che dobbiamo affrontare. Confrontare capacità, esperienze e messa a sistema di idee è il modo migliore con il quale possiamo arrivare a una soluzione condivisa di questi problemi. Confrontiamoci e scambiamoci le idee e troviamo una soluzione a queste banali domande”, ha chiesto il ministro Patuanelli inaugurando ieri presso il Padiglione Italia l’evento “People-Planet-Prosperity. Italy-UAE shared experiences for a sustainable future in Food & Agriculture”, dedicato alla promozione delle esperienze condivise di Italia ed Emirati per un futuro sostenibile nel settore alimentare e agricolo. (segue) (Com)