Expo 2020: Patuanelli a Dubai, sfida è cibo di qualità per tutti grazie a innovazione e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo ancora in tempo per cambiare rotta e individuare una strada che ci porti a retrocedere rispetto a dinamiche di cambiamento ineluttabili se non affrontate per tempo. La grande sfida - ha sottolineato - è ottenere anche grazie all’innovazione e ai processi sostenibili cibo di qualità e a disposizione di tutti. One Health non può essere confusa con One Diet, l'omologazione non è la soluzione e l'unicità alimentare deve essere salvaguardata”, ha affermato Patuanelli che ha aggiunto, “La tecnologia ci può aiutare a utilizzare meno risorse ambientali per produrre maggiore quantità di cibo di uguale qualità. Sì dunque a produrre maggior cibo e di qualità, sì alla tecnologia che ci permette di salvare acqua, che ci fa utilizzare meno chimica e fertilizzanti. È questa la tecnologia che dobbiamo utilizzare in condivisione tra tutti i Paesi”. Il convegno, organizzato dal MiPAAF e dal Crea, ha visto la partecipazione di agenzie governative, istituti di ricerca, università e leader del settore agroalimentare, che hanno analizzato le prospettive per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie alimentari e agricole sostenibili e incentrate sull'uomo, attraverso l’utilizzo del digitale, dell'acquacoltura, dell'agricoltura di precisione, l'IA, i robot e l'analisi dei dati testimoniata dalle migliori pratiche dell'Italia e degli Emirati Arabi Uniti. (segue) (Com)