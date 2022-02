Veneto: 41 milioni di euro per recuperare 400 mila prestazioni sanitarie in lista d’attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziata in Veneto l’operazione di recupero delle prestazioni in lista d’attesa causata dal blocco imposto dalla quarta ondata di epidemia di Covid. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ha infatti approvato una delibera specifica, stanziando 40 milioni 981 mila euro, dei quali 31 milioni 14 mila euro per le strutture pubbliche e 9 milioni 966 mila per le private convenzionate. Il gap da recuperare è di circa 72 mila interventi chirurgici richiedenti il ricovero e di circa 325 mila prestazioni ambulatoriali, screening compresi. Tali numeri sono stati fissati dopo aver sentito ogni singola Ullss. “Come promesso abbiamo messo in campo uno sforzo importante, che prevediamo, salvo altri imprevisti, possa concludersi a fine anno. Mentre ancora il sistema sanitario è impegnato sul fronte dell’assistenza e cura di una pandemia che sembra regredire ma non è certo scomparsa, lanciamo un’altra sfida: tornare quanto prima alla normalità di visite e interventi, un obbiettivo ambizioso ma necessario”, sottolinea l’assessore Lanzarin. Le Aziende del Servizio sanitario regionale dovranno ora procedere alla redazione dei loro singoli piani operativi, tarati sulle specifiche esigenze ed inviarli ad Azienda Zero e all’Area sanità e sociale entro l’11 marzo prossimo. Azienda Zero, dal canto suo, avrà anche l’obbiettivo di effettuare il monitoraggio dei Piani operativi aziendali e dei livelli di produttività raggiunti.(Rev)