Infrastrutture: Australia, Ferrovial, Acciona e Acs presentano offerta per lavori metropolitana Sydney

- Le aziende spagnole, Ferrovial e Acciona, che si sono già aggiudicate la costruzione della prima sezione della metropolitana di Sydney per 1,24 miliardi di euro, si sono unite ancora presentando un'offerta per una seconda sezione, per la quale anche Acs si sta offrendo attraverso la sua filiale Cimic. Il progetto prevede la costruzione di 2,5 chilometri di gallerie gemelle, lo scavo di tre nuove stazioni, la demolizione di vecchie strutture e di alcuni lavori minori sulle strade adiacenti. La linea collegherà il sobborgo interno di Parramatta alla capitale del Nuovo Galles del Sud su 24 chilometri, con un budget totale di circa 17 miliardi di euro, che è stato diviso in tre contratti di costruzione. La metropolitana di Sydney, il più grande progetto infrastrutturale del paese, avrà più di 66 chilometri di linee metropolitane e 31 stazioni entro il 2024 e dovrebbe raggiungere un'estensione di 113 chilometri e 46 stazioni entro la fine del decennio.(Spm)