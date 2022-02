Lavoro: Costantini, (Cisl), oltre 1.400 i morti da incidenti, Roma riparta e adotti contratti nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova, da protagonista dell’informazione, narra da venti anni la cronaca piccola e grande, mettendo in primo piano i temi e le battaglie dei lavoratori" Carlo Costantini

Segretario Generale Cisl Roma Capitale Rieti

18 ottobre 2021

- La pandemia da Covid "ha colpito duramente, il cuore e l'anima del lavoro, ma anche la socialità e il modo di relazionarci. Durante la pandemia sono esplosi i contratti pirata. Oltre 1.400 morti in un anno sui luoghi di lavoro". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini, durante il congresso Cisl Roma Capitale e Rieti "Insieme per esserci, cambiare in sicurezza". "Da questo Roma deve ripartire. I contratti nazionali ci sono e tutelano la salvaguardia della vita umana. Non dimenticarci degli ultimi. Roma riparta e muova Pil e ci sarà la Cisl", ha proseguito. (Rer)