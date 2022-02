Polonia: Covid, premier annuncia abolizione restrizioni dal primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia abolirà dal primo marzo la maggior parte delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto in conferenza stampa il premier, Mateusz Morawiecki. “Continuerà a valere l’obbligo di indossare mascherine nei luoghi pubblici, in particolare sui mezzi di trasporto e nei negozi”, ha detto. “Torneremo anche al lavoro normale in ufficio. Negli uffici pubblici vigeva il lavoro da remoto e nelle aziende una raccomandazione in tal senso” ma verranno meno. Lo stesso vale per i limiti alla presenza di persone nei negozi, nei ristoranti e nei luoghi di cultura. Potranno riaprire anche le discoteche. (Vap)