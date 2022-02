Covid: domani prima chiama fiducia alle 10:25 in Aula Camera su decreto su obbligo vaccinale per over 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno domani, alle 8:45, nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. La prima chiama per appello nominale si svolgerà a partire dalle 10:25. Dopo la fiducia si passerà all'esame delle ulteriori fasi del provvedimento, con la sanificazione dell'emiciclo prevista tra le 14 e le 15. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato alle 14 di oggi. E' quanto stabilito dall'odierna conferenza dei capigruppo di Montecitorio, secondo quanto annunciato all'Assemblea dal presidente di turno, Andrea Mandelli. (Rin)