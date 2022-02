Milano: boom di iscrizioni per l'International Masterclass di Università Bicocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Boom di iscrizioni quest'anno alle International Masterclass in Lombardia, iniziativa internazionale realizzata tra università degli Studi di Pavia, università degli Studi di Milano e università degli Studi di Milano-Bicocca: oltre 200 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori lombarde che dal 24 febbraio, a cominciare da Pavia, potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche del Cern di Ginevra, la fisica delle particelle e le sue applicazioni in medicina. Si parte il 24 febbraio a Pavia e il 25 febbraio a Milano-Bicocca, mentre il 21 marzo sarà la volta dell'Università degli Studi di Milano. A Pavia gli eventi continuano il 2 marzo e l'8 aprile, mentre a Milano Statale il 18 e 28 marzo. Grazie a questa iniziativa, le ragazze e i ragazzi saranno accompagnati da ricercatori e ricercatrici in un viaggio alla scoperta delle proprietà delle particelle ed esploreranno i segreti di Lhc (Large Hadron Collider) del Cern e le applicazioni in medicina della fisica delle particelle. Per le masterclass dedicate al Cern, il programma prevede lezioni e seminari sugli argomenti fondamentali della fisica delle particelle, seguite da esercitazioni al computer su uno degli esperimenti dell'acceleratore di particelle Lhc, il tunnel di 27 km sotto Ginevra in cui le particelle si scontrano quasi alla velocità della luce. (segue)