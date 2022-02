India: velo islamico, attore Chetan Kumar arrestato per tweet su giudice Alta corte Karnataka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chetan Kumar, noto attore e attivista dello Stato indiano del Karnataka, è stato arrestato dalla polizia di Bangalore per un tweet critico nei confronti del giudice Krishna Dixit, uno dei membri del collegio dell’Alta corte statale che sta esaminando la questione del velo islamico nelle scuole. Kumar, 38 anni, recita nel cinema di lingua kannada e a teatro ed è politicamente impegnato sui temi dell’uguaglianza e della giustizia. La polizia, che ha dato la notizia dell’arresto, ha precisato che è stato aperto un fascicolo ai sensi delle sezioni 505(2) e 504 del Codice penale, riguardanti i reati di dichiarazioni che provocano danno pubblico e ingiuria. Kumar ha ripubblicato un suo tweet del 2020 in cui definiva “fossile” il giudice Dixit per aver concesso la libertà su cauzione a un uomo accusato di stupro e per le motivazioni addotte, espressione, secondo l’attore, di “misoginia”. Kumar non è la prima celebrità del cinema a esprimersi sulla questione dell’hijab: tra gli altri, con opinioni diverse, hanno fatto sentire le loro voci Kangana Ranaut, Richa Chaddha, Hema Malini, Sonam Kapoor, Shabana Azmi, Kamal Haasan, Swara Bhaskar.(Inn)