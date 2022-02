Ucraina: Danilov (Nsdc) annuncia introduzione stato di emergenza in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina verrà introdotto lo stato di emergenza in tutte le regioni del Paese, con l’eccezione di Donetsk e Luhansk. Lo ha reso noto il segretario del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino (Nsdc), Oleksiy Danilov, ripreso dall’agenzia “Rbc Ucraina”. L’Nsdc chiederà al Parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada, di approvare l’introduzione dello stato di emergenza. "Sull'intero territorio dell'Ucraina, ad eccezione delle regioni di Donetsk e Luhansk, verrà introdotto lo stato di emergenza. Ciò avverràa seconda del territorio, di quanto sarà opportuno svolgere determinate attività descritte in conformità con la nostra legislazione. Commissioni regionali, che includeranno i rappresentanti di tutti gli organi statali e le autorità locali, prenderanno determinate decisioni", ha affermato Danilov. Un regime di coprifuoco verrà introdotto "se necessario", ha aggiunto il segretario dell'Nsdc. (Rum)