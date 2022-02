Sgomberi: presidente Municipio VI, bene Regione Lazio e Ater, ma il Comune di Roma dorme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina sono stati sgomberati quattro appartamenti in una delle torri di proprietà Ater, della Regione Lazio, in viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca. È il secondo sgombero, quest'anno, effettuato sinergicamente da tutte le forze dell'ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale gruppo Spe e gruppo VI le Torri. Nonostante io abbia ereditato un municipio pieno di record negativi, devo rilevare la grande presenza e attenzione delle forze dell'ordine, che con il loro impegno e la loro costanza stanno contribuendo a cambiare volto al nostro territorio". Così in una nota stampa il Presidente del Municipio VI le Torri, Nicola Franco. (segue) (Com)