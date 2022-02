Sgomberi: presidente Municipio VI, bene Regione Lazio e Ater, ma il Comune di Roma dorme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Ammetto di apprezzare il modus operandi di Ater e Regione Lazio, che con prontezza hanno avviato il percorso di verifiche e sgomberi. Non posso dire lo stesso, purtroppo, per il comune di Roma, che sugli immobili di sua proprietà continua a essere inerte e dormire. Chiedo al sindaco, Roberto Gualtieri, di attivarsi quanto prima in autotutela, come stanno facendo in Regione Lazio e Ater. Il Campidoglio deve capire che questo territorio ha estremo bisogno di dare un segnale di legalità e rispetto delle regole. Mi aspetto che il mio appello venga ascoltato e di vedere presto un'attività di controllo sulle case dell'Edilizia residenziale pubblica", conclude Franco. (Com)