Reddito cittadinanza: Inapp, il 48 per cento dei percettori sono lavoratori poveri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ulteriore conferma della grande debolezza e parcellizzazione del mercato del lavoro italiano si evidenzia anche guardando ai motivi addotti per il rifiuto delle proposte di lavoro pervenute ai beneficiari del RdC: il 53,6 per cento indica l'attività non in linea con le competenze possedute, il 24,5 per cento attività non in linea con il proprio titolo di studio, l'11,9 per cento lamenta una retribuzione troppo bassa. Solo il 7,9 per cento indica la necessità di spostarsi come causa prevalente del rifiuto. Al di là dell'identificazione dell'offerta congrua, quanto mai difficile da definire – scrivono i ricercatori dell'Inapp - il rifiuto per circa il 78 per cento dei rispondenti beneficiari di RdC è attribuito alla modesta qualità delle proposte ricevute. Tuttavia, la stessa presa in carico dei beneficiari del Reddito di cittadinanza da parte dei Centri per l'Impiego o dai Servizi Sociali ha riguardato una quota troppo bassa di essi. Solo il 39,3 per cento ha dichiarato di essere stato contattato dai Centri per l'Impiego e il 32,8 per cento dai Comuni. Ma di quel 40 per cento circa contattato dai Centri per l'Impiego, a sua volta, solo il 40 per cento ha sottoscritto il Patto per il Lavoro, e solo alla metà di questi è stata avanzata una proposta di lavoro (peraltro rifiutata dal 56 per cento degli stessi, con le motivazioni sopra illustrate). Invece, tra coloro che sono stati contattati dai Comuni, solo il 30 per cento ha sottoscritto un patto per l'inclusione sociale, e tra questi solo il 20 per cento ha partecipato a Progetti di Utilità Collettiva. Emerge la difficoltà dei servizi sociali e dei centri per l'impiego a prendere incarico i beneficiari e quella degli enti locali ad attivare progetti di utilità collettiva (Puc). È importante considerare i benefici di carattere psico-sociale percepiti dai fruitori del RdC: il 64 per cento dichiara di avere maggior fiducia nelle istituzioni, il 63 per cento di aver avuto più tempo per la cura dei figli, il 61 per cento di aver migliorato la sua condizione economica, il 58 per cento ha fatto volontariato, il 54 per cento percepisce un miglioramento della sua salute psico-fisica e, in generale, 1 su 2 dichiara di aver aumentato la fiducia in sé stesso, nel futuro, nei rapporti con gli altri e nella classe politica. (segue) (Ren)