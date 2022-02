Anzio: controlli sul litorale, sequestrati crack e hashish e arrestato 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, durante dei servizi mirati sul litorale finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Anzio hanno individuato un giovane nordafricano che quasi tutti i giorni si recava sotto i portici di una abitazione in via Belgio, dove ad attenderlo, c'era un'altra persona che lo riforniva di sostanze stupefacenti che poi lo stesso giovane spacciava nella zona. Un servizio di appostamento ha permesso agli agenti di assistere allo scambio della sostanza stupefacente e di arrestare il giovane, magrebino di 19 anni, trovato in possesso di 5,2 grammi di crack e 1,66 grammi di hashish. (Rer)