Lavoro: Romano (M5s), assurdo parlare di sicurezza e non finanziare lotta a sommerso in Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del M5s in commissione Lavoro, Iunio Valerio Romano, vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, ha affermato: "Le cronache ci parlano di quotidiani infortuni sul lavoro, purtroppo anche mortali, e di aggressioni nei confronti di chi ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi prevenzionistici. Il governo - ha aggiunto -, con il recente decreto legge 146 del 2021, si è mosso sul fronte della sicurezza negli ambienti di lavoro, riportando in capo allo Stato la totalità delle competenze e potenziando gli strumenti di contrasto allo sfruttamento. Eppure i progetti di potenziamento ed efficientamento della vigilanza in materia di lavoro, previsti dal Pnrr, non risultano finanziati, così come appare paradossale che il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, a cui si applica per legge il contratto collettivo dei ministeri, sia rimasto fuori dall'armonizzazione delle indennità di amministrazione disposta per il personale ministeriale". (segue) (Rin)