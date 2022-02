Lavoro: Romano (M5s), assurdo parlare di sicurezza e non finanziare lotta a sommerso in Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo nell'Aula di palazzo Madama, il parlamentare ha proseguito: "È facile proclamare cordoglio per le vittime sul lavoro, vicinanza verso chi subisce un'offesa alla propria dignità di lavoratore e solidarietà nei confronti di chi, tra mille difficoltà, è chiamato a presidiare la legalità. Tuttavia, con la politica del costo zero rimangono i proclami ma gli obiettivi non si raggiungono, danneggiando e beffando i cittadini che confidano nel perseguimento di quegli obiettivi. Su entrambi le questioni appena evidenziate, ho presentato due interrogazioni parlamentari - ha concluso Romano -, confidando in una pronta risposta, ma soprattutto in un impegno serio e non solo a parole a tutela del lavoro e dei lavoratori". (Rin)